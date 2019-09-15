رياضة | الأهلي يعلن جاهزية مدافعه للزمالك ويعدد "صعوبات" كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية مدافعه للزمالك ويعدد "صعوبات" كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدراة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، بلاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني عقب الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون مقابل.

وفاز الأهلي مساء أمس السبت على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قنديل بأن اللاعبين قدموا مباراة جيدة للغاية ونجحوا في حصد الفوز رغم صعوبتها مشيدًا بالروح العالية لهم في اللقاء.

وكشف قنديل عن أن الأهلي واجه صعوبات خلال اللقاء تتمثل في ارتفاع درجة الرطوبة فضلا عن سوء أرضية الملعب بسبب الأمطار ورغم ذلك نجح اللاعبون في تجاوز كل هذه المشاكل وحققوا هدفهم وفازوا بالمباراة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي كانوا ــ كعادتهم ــ مثالا للانضباط داخل الملعب وخارجه, وجميعهم يؤدي دوره على النحو الأمثل ويعلم أيضا المسئولية الملقاة على عاتقه.

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وقال قنديل إنه حرص على استقبال الجهاز الفني واللاعبين عقب العودة إلى الفندق أمس لتهنئتهم بالفوز والأداء الجيد الذي قدموه في الملعب وتحقيق الفوز لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

طبيب الأهلي: أيمن أشرف يشارك في التدريبات بشكل طبيعي

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في مرامن الفريق عقب العودة إلى القاهرة.

وكان أيمن قد اضطر لمغادرة مباراة الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت في الدقيقة 82 وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له بعدما شهر بإصابة في العضلتين الخلفيتين.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن إصابة أيمن أشرف خفيفة ولن تعوقه من المشاركة في المران الأحمر عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة.