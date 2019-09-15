رياضة | اتقاق جنتلمان.. إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر مع إيقاف التنفيذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتقاق جنتلمان.. إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر مع إيقاف التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت اللجنة الخماسية المؤقتة المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو الجبلاية اتفاقًا "جنتلمان" مع إدارة المصري البورسعيدي؛ يهدف لاستمرار جلال في منصبه مع الفريق البورسعيدي؛ في حال تولي القيادة الفنية للفراعنة؛ لحين تعيين مدير فني جديد للفريق خاصة أنه مرتبط بمباريات سواء في كأس الكونفيدرالية أو انطلاق الموسم الجديد.

ويضع اتحاد الكرة المصري الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

واقترب إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري بقوة من منصب المدير الفنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، بعد دعمه بقوة من قبل المشرف على المنتخب الوطنى الأول وعضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

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وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الإستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.

ولم يمانع جلال إقتراح اتحاد الكرة فى تولى أحد نجوم الكرة المصرية السابقين أمثال أحمد حسن وعماد متعب منصب مدير الكرة فى المنتخب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وجاء اختيار أحد أيام الإثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب ارتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار اليوم الأحد ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان إيهاب جلال قد أكد خلال تصريحات صحفية اليوم، انه ينتظر فقط حسم الأمور مع ناديه من أجل الرحيل لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى نظمتها مصر.

وأكد جلال أن الإتفاق مع اتحاد الكرة حول تدريبه للمنتخب ينقصه فقط بعد الرتوش الأخيرة وتعد أبرزها الحصول على إذن للرحيل عن النادى المصري.