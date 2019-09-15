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رياضة | صلاح محسن يفاجئ مروان وأزارو بهذا التصريح

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عبر صلاح محمسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
صلاح محسن: مباراة كانو سبورت صعبة 

وأكد مهاجم الأهلي الشاب على أنه بالرغم من صعوبة المباراة إلا أن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز ونجح في حسم الأمور لصالحه من أجل إسعاد جماهيره.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك التي نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد.

صلاح محسن: مشاركتي مع المنتخب الأوليمبي أعادت لي مستواي


وأبدى صلاح محسن سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي ساهم بشكل كبير في استعادة لياقته الفنية والبدنية.

صلاح محسن: مروان أفضل مهاجم في مصر


وتحدث اللاعب عن زملائه في نفس المركز، مؤكدًا أن مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي.

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ووجه محسن الشكر لجمهور الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.


وكشف صلاح أن الجميع يركز حاليا في مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى في الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التي يشارك فيها الفريق.


واختتم محسن تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتحقيق طموحاته في الموسم المقبل والتركيز بشدة في المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.


وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على حساب نظيره كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب مالابو عاصمة غينيا.


ويكفي الأهلي التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في مصر من أجل بلوغ دور المجموعات في البطولة الإفريقية التي يسعى للتتويج بلقبها الغائب منذ 2013.

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