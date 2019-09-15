رياضة | مصر تستضيف بطولة الماسترز الدولية الأولى لناشئي الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف بطولة الماسترز الدولية الأولى لناشئي الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مصر يومى 20 و 21 سبتمبر الجارى بطولة الماسترز الدولية الاولى لناشئي وناشئات وشباب الجولف والتى ينظمها اتحاد الجولف بالتعاون مع تنظيم فعاليات الجولف الإماراتية .

ويأتي إقامة البطولة لأول مرة فى مصر ضمن برنامج تعاون مشترك مصرى إماراتى بهدف زيادة قاعدة الناشئين فى الوطن العربى بأكمله والكشف عن مواهب جديدة فى رياضة الجولف .

وتقام بطولة الماسترز الدولية للناشئين والناشئات حاليا وبشكل دورى على مدار تسع جولات سنويا بالإمارات حيث انطلقت الفكرة لأول مرة والتى تقوم أساسا على منح نقاط للمشاركين بهذه البطولة فى التصنيف العالمى المعتمد رسميا للناشئين وهو يمثل الحافز الأساسي للاعبين ويفتح الطريق أمامهم للمشاركة فى البطولات العالمية الأخرى خارج المنطقة العربية .

Advertisements

وصرح المدير التنفيذى لتنظيم فعاليات الجولف الإماراتية المهندس عبدالله شناعه أن اختيار مصر لإقامة 6 جولات بها من بطولة الماسترز كانت خطوة واجبة التنفيذ نظرا لمكانة مصر الرياضية عامة والاهتمام غير العادى لاتحاد الجولف المصرى بالناشئين والمؤشرات الأولية التى تنبئ بتعاون مصرى إماراتى على أعلى مستوى فى النهوض وتطوير رياضة الجولف عربيا وتقديم ابطال فى اللعبة .

وأكد شناعة قائلا أنه يتوقع تعاون مثمر للغاية مع الاتحاد المصرى للجولف ونجاح البطولة فى استقطاب المزيد من اللاعبين من كافة انحاء العالم وهو ما يدعم ايضا تنشيط سياحة الجولف فى كل الدول العربية التى ستستضيف جولات من البطولة مستقبلا .

وقال على كلبت مدير عام تنظيم فعاليات الجولف الإماراتية أن وجود تعاون مصرى إماراتى فى الجولف لا يعنى سوى نجاح هذا العمل دون شك لاسيما فى ظل اهتمام الدولتين الشقيقتين الكبيرتين بتلك اللعبة الأوليمبية وضرورة وضع نواة حقيقية قوية لقاعدة الناشئين والناشئات بالوطن العربى .