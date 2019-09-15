رياضة | بعد لقطته المثيرة للجدل.. هداف الهلال السعودي يعتذر لمدربه والجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد لقطته المثيرة للجدل.. هداف الهلال السعودي يعتذر لمدربه والجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهاجم الفرنسي، بافيتمبي جوميز، هداف نادي الهلال السعودي إنه يود تقديم إعتذار رسمي إلى مدربه رازفان لوشيسكو، وذلك بعد لقطته المثيرة للجدل في مباراة الفيحاء الأخيرة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت كاميرات المباراة، قد رصدت لقطة غريبة على جوميز، وهو في حالة غضب كبيرة، وذلك بعدما تم تبديله عند الدقيقة 62 ، ودخل مكانه لاعب الوسط محمد كنو، إلا أن الفرنسي بدا غاضبًا على قرار رازفان لوشيسكو، وذلك في مشهد أغضب جمهور نادي الهلال.

يذكر أن نادي الهلال قد تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في منافسا الجولة الثالثة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

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وكتب جوميز عدة تدوينات عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال: "آسف لما حدث من سوء فهم، المدرب يعلم ما يجب عليه فعله جيدًا، كنت غاضب عند تغييري بسبب عدم قدرتي على مساعدة الفريق".

وأصر المهاجم الفرنسي، على توجيه رسالة خاصة لجماهير نادي الهلال، قائلًا: "الآن دعونا نركز في مواجهة دوري أبطال آسيا، نحتاج مساعدتكم ودعمكم، نريد أن نحقق الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة".

يذكر أن نادي الهلال تنتظره مباراة قوية أمام نادي اتحاد جدة في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وكانت المباراة الأولى قد أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.