رياضة | اتحاد السلاح يكرم رموز اللعبة في بطولة العالم للرواد

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يقوم إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى بتكريم رموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة وذلك خلال فعاليات بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 اكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى .

اتحاد السلاح يكرم رموز اللعبة فى بطولة العالم للرواد

وقررت اللجنة المنظمة العليا للبطولة تخصيص مكان مميز بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة لكل رموز اللعبة للحضور ومتابعة بطولة العالم من داخل الملعب .

من جانب آخر تعقد اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبد المنعم الحسينى اجتماعها الدورى مساء اليوم الأحد من أجل متابعة آخر تطورات الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام فى قارة إفريقيا لأول مرة منذ قيام الاتحاد الدولى للسلاح بإطلاق بطولات العالم للرواد .