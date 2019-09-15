رياضة | الأهلي في ورطة.. 3 نجوم مهددون بالغياب أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في ورطة.. 3 نجوم مهددون بالغياب أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود؛ خضوع أيمن أشرف ورامي ربيعة ووليد أزارو ثلاثي الفريق المصاب للفحص الطبي؛ عقب العودة إلى القاهرة من رحلة غينيا الإستوائية.

ويأتي خضوع الثلاثي للفحص؛ للاطمئنان عليهم قبل مواجهة الزمالك؛ بالسوبر المصري؛ خاصة أن رامي ربيعة لم يسافر مع بعثة الفريق؛ فيما غاب وليد أزارو للإصابة بالركبة؛ بينما خرج أيمن أشرف مصابا خلال مباراة كانو سبورت؛ بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض وليد أزارو لإصابة في جذع الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة

ويأتي خضوع ربيعة للاختبار الطبى لتحديد مصيره من اللحاق بالقمة أمام الزمالك فى السوبر، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية؛ خلال تدريبات الفريق بالتتش؛ قبل السفر إلى غينيا الإستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت.

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وكان أيمن أشرف قد اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلًا له.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني.

وقال محمود في تصريحات صحفية :"أيمن شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقا. االلاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق".

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس على فريق كانو سبورت الغيني بملعبه بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان؛ في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ في حضور 20 ألف متفرج؛ ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.