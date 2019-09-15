رياضة | "والد" ليونيل ميسي يقربه أكثر من وجهته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والد" ليونيل ميسي يقربه أكثر من وجهته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي اقترب من مغادرة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك وسط وجود اهتمام بالغ بالحصول على خدمات اللاعب من قبل ناد ينشط في الدوري الأمريكي، وهو نادي إنتر ميامي الذي يملكه الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نجم ريال مدريد السابق، ديفيد بيكهام، يريد جلب ليونيل ميسي إلى فريقه الجديد وذلك من أجل أن يكون واجهة إعلامية للنادي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود بند في عقد ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية هذا الموسم بشكل مجاني.

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وفجرت "ذا صن" مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أكدت أن المدير الرياضي لنادي إنتر ميامي، بول ماكدونو، لإجراء محادثات مع والد ليونيل ميسي، والذي يبدو متقبل لفكرة رحيل نجله عن برشلونة، وخوض تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير الإنجليزي، إلى كون ليونيل ميسي، لم يبد رأيه بعد في عرض إنتر ميامي على وجه التحديد، وهو الأمر الذي شجع إدارة النادي الأمريكي بقيادة ديفيد بيكهام للاستمرار في المفاوضات للحصول على خدماته.

الجدير بالذكر، أن ليونيل ميسي لم يشارك في أي مباراة في هذا الموسم، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في بداية هذا الموسم، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على مستوى برشلونة بشكل واضح، حيث فقد الفريق حتى الآن نحو 5 نقاط كاملة مع مرور 4 جولات فقط من بداية الدوري السعودي.