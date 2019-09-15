رياضة | رينيه فايلر يخطط لاغتيال أحلام الزمالك بـ"تقرير الجواسيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يخطط لاغتيال أحلام الزمالك بـ"تقرير الجواسيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تقريرًا مفصلًا عن فريق الزمالك؛ خلال الساعات الماضية قبل المواجهة التي ستجمعهما بمباراة السوبر المصري.

وتواجد ديفيد سيزا المدرب المساعد وبينيكل مدرب الأحمال في الأهلي خلال مباراة المارد الأبيض أمام بيراميدز سبورت؛ والتي انتهت للزمالك بثلاثية دون رد؛ بنهائي كأس مصر.

وطلب فايلر من الثنائي المساعد؛ تقديم تقرير شامل عن حالة كل لاعب بالفريق الأبيض على حدة؛ لمعرفة كل نقاط القوة والضعف للمنافس.

ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ في حضور 20 ألف متفرج؛ ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على كانو سبورت؛ بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مالامبو في غينيا الإستوائية؛ بذهاب دورال32 لدوري أبطال إفريقيا.

فايلر يوجه رسالة لجماهير الأهلي