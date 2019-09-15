رياضة | رينيه فايلر يخطط لاغتيال أحلام الزمالك بـ"تقرير الجواسيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يخطط لاغتيال أحلام الزمالك بـ"تقرير الجواسيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتواجد ديفيد سيزا المدرب المساعد وبينيكل مدرب الأحمال في الأهلي خلال مباراة المارد الأبيض أمام بيراميدز سبورت؛ والتي انتهت للزمالك بثلاثية دون رد؛ بنهائي كأس مصر.
وطلب فايلر من الثنائي المساعد؛ تقديم تقرير شامل عن حالة كل لاعب بالفريق الأبيض على حدة؛ لمعرفة كل نقاط القوة والضعف للمنافس.
ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ في حضور 20 ألف متفرج؛ ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على كانو سبورت؛ بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مالامبو في غينيا الإستوائية؛ بذهاب دورال32 لدوري أبطال إفريقيا.
فايلر يوجه رسالة لجماهير الأهلي
وأعرب السويسري رينيه فايلر؛ عن سعادته عقب الفوز الذي حققه الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني في ملعبه بهدفين دون رد.
واقترب الأهلي من التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"كان لدينا عدة فرص في الشوط الأول، وكنا الأقرب للتسجيل، ونجحنا في ترجمتها إلى أهداف في الشوط الثاني".
وأضاف :"ترجمنا الفرص إلى أهداف في الشوط الثاني وأحرزنا هدفين وبكل تأكيد الفوز في الذهاب بمثل هذه النتيجة سيساعدنا في مباراة الإياب".
وزاد :"سعيد أني خضت مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الذي يلعب كورة جيدة للغاية ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال الشوط الأول".
وتابع :"أرضية الملعب كانت صعبة للغاية وواجهنا مشكلة كبيرة في اللقاء بسببها، صعوبة المباراة لم تكن في فريق كانو سبورت ولكن كانت في أرضة الملعب".
وأشار: "أتمنى أن تكون إصابة أيمن أشرف خفيفة، لم أتحدث مع طبيب الفريق حول إصابته وأتمنى أن تكون بسيطة".
وواصل: "سعيد بالفوز الأول لي مع الأهلي، ومن الصعب أن أشرح الآن ماذا حققت في عملي مع الفريق الأحمر".
وأضاف "تسلمت الفريق منذ أسبوعين فقط وسأعمل جاهدًا مع اللاعبين على تطبيق فكري في المستقبل سيكون الفريق مختلف".
وأشار :"الفوز في مباراة اليوم يمثل ثقة للجميع داخل الفريق وليس لي فقط، نحن نخوض أي مباراة من أجل الفوز فقط".
وواصل :"الفوز في مباراة اليوم سيمنحنا أريحية وأفضلية في مباراة الإياب".
واستطرد :"امامنا وقت كافي للاستعداد إلى المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر".
وأتم حديثه :"التوفيق كان حليف لنا في التغييرات والتي صنعت الفارق، أنا سعيد من أجلهم ومن أجل الأهلي"
وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.
واقترب الأهلي من بلوغ دور المجموعات من البطولة حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة.