شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني: لدى أتلتيكو مدريد لاعبون شباب ما زالوا بحاجة للنمو والان مع التفاصيل

يتوقع دييغو سيميوني أن يستخدم لاعبيه في أتلتيكو مدريد خسارته أمام ريال سوسييداد كمنحنى تعليمي ، حيث عانوا من أول انتكاسة له هذا الموسم.

ولم يخسر لوس روجابلانكوس في مبارياته الثلاث السابقة إلا في سان سباستيان.

قال سيميون بعد ذلك: "يتعين علينا أن نحسن وننمو. هناك لاعبون شباب يجب عليهم أن ينمووا ويأتي ذلك من نكسات معاناة.

Advertisements

وأكمل: نريد أن نصل إلى أفضل ما لدينا في الوقت المناسب." أكد على الحاجة إلى النمو والتوقيت أيضًا ، عندما سئل عن مخاوفه الدفاعية.

وتابع: "كل شيء يقلقني ، أي شيء يحدث بشكل عدواني أو دفاعي."

وأَضاف: "نحن نعرف ما لدينا وماذا نحن وقال تشولو: "تم افتتاح ملعب لا ريال الذي تم تجديده حديثًا يوم السبت ، وما زال معاديًا كما كان من قبل." المشجعون هنا دائمًا رائعون. "

وأنهى: "إن التقارب يجعلك تبدو أكثر مثل كرة القدم وهي أفضل أو هم ".