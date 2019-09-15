شكرا لقرائتكم خبر عن فلورنتينو بيريز: افتقر ريال مدريد إلى الشدة اللازمة لمواصلة الفوز والان مع التفاصيل

لم يمر ريال مدريد بأسهل 12 شهرًا منذ بداية الموسم الماضي ، لكن فلورنتينو بيريز متفائل بأنهم سيعودون إلى التحدي في الجوائز قريبًا.

خروج زين الدين زيدان في عام 2018 جعلهم ينتقلون من ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا على التوالي مدربين في أقل من موسم قبل أن يطلب من الفرنسي العودة في نهاية الحملة الأخيرة ، والرئيس يعتقد أن نقص الكثافة هو ما كلفهم.

وقال بيريز: "لم يكن الموسم الذي كنا نريده" ، اعترف فلورنتينو. يجب أن نفهم أن هذا الفريق جاء من الفوز بكل شيء ، لكن صحيح أننا نفتقر إلى الكثافة التي نحتاجها للحفاظ على مستواك.

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وأكمل "لا شك في أننا سنغير ذلك. علينا أن نجري التغييرات اللازمة والتحدي الذي يواجهنا هو الحفاظ على الفوز في موقف معقد وتنافسية بشكل متزايد علينا أن نستعيد جوعنا للفوز".

وتابع: لقد جاء الأفراد في النادي للنقد ، بشكل طبيعي ، ولكن فلورنتينو دافع عن موقفه "لقد بذلنا جهداً كبيراً لبناء فريق فائز. في 23 سبتمبر ، سيتم تنظيم حفل [أفضل جوائز كرة القدم .

وانهى: وسيكون لدينا تسعة لاعبين من التشكيلة الحالية للفريق لأفضل فريق. "لدينا لاعبون ربحوا الكثير ، وفازوا بكل شيء ، وهم يستحقون حبنا واحترامنا".