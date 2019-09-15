شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يوضح سبب استبعاد «بيكيتي» من مباراة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالصفقات الجديدة التي قام مجلس إدارة النادي بإبرام التعاقد معها، مؤكدًا أنها ينقصها الانسجام والتفاهم فقط.

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وقاد المدرب الصرب الدراويش للانتصار على فريق أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الــ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وأضاف «يسيتش» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «تم استبعاد الدولي الغيني بيكيتي سيلفا لحضوره متأخرًا إلى الإسماعيلية حيث أنه لم يخض أي تدريبات مع الفريق منذ عودته من بلاده لذلك تم استبعاده».

وواصل: «الصفقات الجديدة ينقصها الانسجام والتفاهم مع باقي عناصر الفريق لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة».