شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أغلقنا الملف الأفريقي.. وتركيزنا الآن في «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفوز مهم جدا خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الأفريقي للتركيز في بطولة السوبر.

وأشار عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.

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وأضاف أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تتشابه مع بدايات أخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الأفريقي.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد سيد عبدالحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.

ولفت مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني للفريق ـ فور العودة إلى القاهرة سيحدد إن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا أم لا.