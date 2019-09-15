شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ رحلة العودة من غينيا الاستوائية بعد مغادرة الفندق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الواحدة والثلث من صباح غدا الاثنين بعد رحلة تزيد على 12 ساعة.
ويستعد الأهلى للقاء السوبر المحلى امام الزمالك والمقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور 10 الاف متفرج بواقع خمسة الاف مشجع لكل فريق بعد البيان الذى اصدره اتحاد الكرة اول امس الجمعة .
وحقق الاهلى فوزا غاليا على كانو سبورت بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان بعد نزولهما فى الشوط الثانى فى المهمة الفنية الأولى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للاهلى والذى تولي المهمة منذ ما يقرب من اسبوعين فقط خلفا للاورجويانى مارتن لاسارتى الذى تكمت اقالته عقب الخروج من كاس مصر امام بيراميدز بهدف نظيف.
أعلن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على كانو سبورت بطولة أفريقيا.
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