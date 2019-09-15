شكرا لقرائتكم كيشو يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء الحصول على بطاقة الأولمبياد بعد التغلب فى المباريات التى خاضها أمام كل من لاعب جورجيا فى الدور الأول ، ثم لاعب ارمينيا ، و فى ربع النهائى اللاعب البولندى ، على أن يلتقى مع لاعب كوبا فى نصف نهائى المنافسات .
من جانبه أكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة ان الأولمبياد يتاهل له أصحاب المراكز الستة الاولى ، وبذلك ضمن كيشو التأهل دون النظر لنتائج باقى المباريات المقبلة بالبطولة ، خاصة وأنه حالة الخسارة فى المباراة المقبلة أمام لاعب كوبا ، سيكون فى المركز الرابع .
وأَضاف النوار أن كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل الى اوليمبياد طوكيو ومن اللاعبين المتوقع لهم تحقيق ميدالية اولمبية
يشارك فى بطولة العالم قائمة تضم خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى
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