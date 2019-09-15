شكرا لقرائتكم قفشة: الفوز على كانو سبورت مفتاح تحقيق لقب السوبر أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد مجدى قفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عن سعادته بفوز الأهلى خارج ملعبه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت أمس السبت على استاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وأكد قفشة فى تصريحات للمركز الإعلامى للأحمر، أن الأهلى استحق الفوز فى هذه المباراة بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفنى، مشيرا إلى أن عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التى لاحت للأهلى خلال شوطى المباراة.

وأضاف أن الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من مهمة الأهلى بشكل كبير فى لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطى هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وأكد قفشة أنه سعيد بثقة الجهاز الفنى فيه، مشيرا إلى أن «فايلر» المدير الفنى للفريق كان حريصا على الحديث معه خلال الأيام الماضية، وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة، قائلا:« أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفنى فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع».

واضاف أفشة: «خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هى 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع فى الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفنى داخل الملعب».

وأشار قفشة إلى أن الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لى مع الأهلى على المستوى الشخصى، فى مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلى، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير.

وعن ثقة الجماهير فيه قال أفشة: «ثقة جماهير الأهلى ودعمها أكبر وسام على صدرى منذ انضمامى للفريق، وهى فى نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذى أقدمه فى كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا».