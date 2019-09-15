شكرا لقرائتكم اتحاد السلاح يكرم رموزه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة وذلك خلال فعاليات بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة .

وقررت اللجنة المنظمة العليا للبطولة تخصيص مكان مميز بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة لكل رموز اللعبة للحضور ومتابعة بطولة العالم من داخل الملعب .

من جانب اخر تعقد اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبد المنعم الحسينى اجتماعها الدورى مساء اليوم الأحد من أجل متابعة اخر تطورات الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام فى قارة افريقيا لأول مرة منذ قيام الاتحاد الدولى للسلاح بإطلاق بطولات العالم للرواد.

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تأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة

وقال رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى، إن هذه البطولة تاريخية لأنها المرة الأولى التى يسند فيها الاتحاد الدولى للعبة تنظيم بطولة العالم للرواد إلى دولة أفريقية، وذلك نتاج نجاح مصر فى تنظيم بطولتى كأس العالم للرجال والسيدات معا والجائزة الكبرى خلال شهر مارس الماضى.

وأضاف أن البطولة سيشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من بينهم 19 لاعبا ولاعبة فقط من مصر والباقيين من الدول الـ 40 المشاركة فى المنافسات، مُشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الدول واللاعبين واللاعبات يمثل بشرة خير تنبئ بنجاح البطولة مقدما، خاصة أن آخر ثلاث بطولات عالم للرواد لم تشهد أى منها وصول المشاركين الى هذا العدد.