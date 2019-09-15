شكرا لقرائتكم الأهلى يصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على كانو سبورت بطولة أفريقيا.

وكان الاهلى قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس السبت، بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن وليد سليمان فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وأكد طارق قنديل أنه قرر صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على بطل غينيا الاستوائية حسب اللائحة، موضحاً فى تصريحات هاتفية لـ"الخليج 365" من غينيا أن لاعبى الفريق كانوا رجالاً وقدموا عرضاً جيداً للغاية، واستحقوا الفوز رغم ظروف الرحلة الشاقة.

وأشاد رئيس بعثة الأهلى بدور الجهاز الفنى لفريق بقيادة ريتيه فايلر الذى أجاد التعامل مع المباراة، موضحاً أن محمود الخطيب رئيس النادى تواصل معه أكثر من مرة قبل وبعد اللقاء للاطمئان على البعثة.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلى أن أداء الفريق تحسن نسبيًا تحت قيادة السويسرى فايلر موضحًا أن التطور سيظهر مع مرور الوقت، موضحاً أن الأهلى واجه صعوبات عديدة خلال مواجهة كانو سبورت الغينى فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، متمثلة فى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة بفضل إصرار لاعبيه وحماسهم ودور الجهاز الفنى الجيد فى إدارة اللقاء.