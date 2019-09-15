شكرا لقرائتكم عمر الوحش خارج حسابات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد .
اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية إعارته مع نادي مصر للمقاصة الذي لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادي الفيومي، بسبب إصاباته المتكررة.
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