شكرا لقرائتكم عمر الوحش خارج حسابات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الاسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة قراراً للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب عمر الوحش فى المباريات المقبلة بالإضافة لرفع اسمه من قائمة الفريق الأصفر بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى هذه الخطة فى محاولة من مسئولى الاسماعيلى للتخلص من اللاعب وإجباره على الموافقة على الرحيل عن النادى عن طريق الاعارة بعد تلقيه عرضاً من أسوان العائد لدوري الاضواء والشهرة

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ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد .

اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية إعارته مع نادي مصر للمقاصة الذي لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادي الفيومي، بسبب إصاباته المتكررة.