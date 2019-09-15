شكرا لقرائتكم كاف يسلط الضوء على هزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن جينيراسيون فوت السنغالي حقق فوزاً مهماً على العملاق المصري الزمالك صاحب الألقاب الخمسة بمسابقة دوري ابطال افريقيا، ليعزز من آماله في تحقيق إنجاز تاريخي بإقصاء بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية.
وأضاف "ليما جاي استغل ضعف التغطية في دفاع الزمالك ليمنح أصحاب الأرض تقدماً مبكراً في الدقيقة 11، قبل أن يكمل الثنائية حين استغل تمريرة خاطئة من مدافع الزمالك محمد عبد الغني ليجعل النتيجة 2-0 قبل النهاية بعشرين دقيقة، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر طويلاً حين سجل البديل محمد برأسية بعد ركلة ركنية بعدها بخمس دقائق".
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوعين لبلوغ دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.
وإعترف الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بالأخطاء التي ارتكبها مدافعيه التي ساهمت في خسارة الأبيض أمام بطل السنغال.
وأضاف ميتشو إنه رغم استقبال شباك الزمالك هدفين، إلا إن الفريق الأبيض نجح فى تسجيل هدف فى شباك جينيراسيون فوت على أرضهم، وهو ما سيسهل المهمة فى لقاء العودة، قال الصربى ميتشو: "لعبنا اليوم أمام فريق قوى، ولديهم جمهور كبير، وهذه الميزة ستكون متاحة لنا فى لقاء العودة فى مصر، وسنواجههم بأفضل أسلوب لحصد بطاقة التأهل.. والزمالك لعب على الاستحواذ والهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم لنا 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة وكذلك في مباراة السوبر المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يسلط الضوء على هزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.