شكرا لقرائتكم كاف يسلط الضوء على هزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتم الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بهزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالعاصمة السنغالية "داكار"، في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن جينيراسيون فوت السنغالي حقق فوزاً مهماً على العملاق المصري الزمالك صاحب الألقاب الخمسة بمسابقة دوري ابطال افريقيا، ليعزز من آماله في تحقيق إنجاز تاريخي بإقصاء بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية.

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وأضاف "ليما جاي استغل ضعف التغطية في دفاع الزمالك ليمنح أصحاب الأرض تقدماً مبكراً في الدقيقة 11، قبل أن يكمل الثنائية حين استغل تمريرة خاطئة من مدافع الزمالك محمد عبد الغني ليجعل النتيجة 2-0 قبل النهاية بعشرين دقيقة، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر طويلاً حين سجل البديل محمد برأسية بعد ركلة ركنية بعدها بخمس دقائق".

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوعين لبلوغ دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وإعترف الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بالأخطاء التي ارتكبها مدافعيه التي ساهمت في خسارة الأبيض أمام بطل السنغال.

وأضاف ميتشو إنه رغم استقبال شباك الزمالك هدفين، إلا إن الفريق الأبيض نجح فى تسجيل هدف فى شباك جينيراسيون فوت على أرضهم، وهو ما سيسهل المهمة فى لقاء العودة، قال الصربى ميتشو: "لعبنا اليوم أمام فريق قوى، ولديهم جمهور كبير، وهذه الميزة ستكون متاحة لنا فى لقاء العودة فى مصر، وسنواجههم بأفضل أسلوب لحصد بطاقة التأهل.. والزمالك لعب على الاستحواذ والهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم لنا 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة وكذلك في مباراة السوبر المصري".