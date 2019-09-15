شكرا لقرائتكم كاف: الأهلى يضع قدما فى دورى المجموعات بثنائية كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، على فوز النادي الاهلي أمس ، بعد أن وضع قدماً في دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا بفوزه على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بمدينة "مالابو"، في "ذهاب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الاهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري ابطال افريقيا "8 مرات"، انتظر دخول البديلين صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني ليسجلا هدفي الفوز.

وأضاف أن العملاق المصري الأهلي عاد من غينيا الاستوائية بفوز غالي على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وهو الفوز الذي كان بمثابة هدية عيد الميلاد لمدرب الأهلي الجديد فايلر، حيث خاض المدرب السويسري مباراته الأولى مع عملاق القاهرة.

ويكفي الاهلي التعادل السلبي للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي سقام بعد أسبوعين.

أكد السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلى أن فريقه لم يحالفه الحظ بشكل كامل في مباراة كانو سبورت والتي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة من جانب فريقه، وعن إصابة أيمن أشرف قال فايلر :"أتمنى أن تكون إصابته خفيفة، وسنطمئن على حالته من طبيب الفريق"

وتحدث فايلر عن تغييراته الناجحة فى المباراة مؤكداً إنه من حسن الحظ الجيد أن تحقق الفوز وتصنع الفارق من خلال التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني وبالطبع الفوز في مباراة أمس يبقى بمثابة دافع معنوي جيد قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.