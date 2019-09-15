شكرا لقرائتكم كاف: الأهلى يضع قدما فى دورى المجموعات بثنائية كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الاهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري ابطال افريقيا "8 مرات"، انتظر دخول البديلين صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني ليسجلا هدفي الفوز.
ويكفي الاهلي التعادل السلبي للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي سقام بعد أسبوعين.
أكد السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلى أن فريقه لم يحالفه الحظ بشكل كامل في مباراة كانو سبورت والتي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة من جانب فريقه، وعن إصابة أيمن أشرف قال فايلر :"أتمنى أن تكون إصابته خفيفة، وسنطمئن على حالته من طبيب الفريق"
وتحدث فايلر عن تغييراته الناجحة فى المباراة مؤكداً إنه من حسن الحظ الجيد أن تحقق الفوز وتصنع الفارق من خلال التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني وبالطبع الفوز في مباراة أمس يبقى بمثابة دافع معنوي جيد قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف: الأهلى يضع قدما فى دورى المجموعات بثنائية كانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.