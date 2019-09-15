شكرا لقرائتكم إنتر يهزم أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، وذلك بعد فوزه على ضيفه أودينيزي بهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفانو سينسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، كما اضطر فريق أودينيزي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد دي بول.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.