

أحمد أبوعقيل

أشادت صحيفة ديلي ملي الإنجليزية بأداء نجم فريق ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمنيو، بعد الأداء الذي قدمه في مباراة فريقة أمام نيوكاسل.

احتفظ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بأداء رائع قبل الاستراحة الدولية مع عرض بارز آخر في ظهر يوم السبت.

دخل فيرمينو كبديل في الدقيقة 37 ، ليحل محل المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجي ، وأظهر البرازيلي مدى أهميته في الهجوم الثلاثي لفريقه.

وأهدى فيرمنيو كرة بالكعب لزميله مو صلاح سجل منها الهدف الثالث لفريقه ليحسم النقاط الثلاث.

وتفاعل المشجعون مع رد فعل فيرمينو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أرسن أسطورة أرسنال: "يا له من لاعب! روبرتو فيرمينو! عبقرية اللمس.

وعلق يوجن كلوب مدرب الفريق: 'كرة القدم بدون فيرمينو ليست شيئًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديلي ميل: تتغنى بـ فيرمينو: "كرة القدم من دونه ليست شيئًا".. وأسطورة أرسنال: البرازيلي عبقري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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