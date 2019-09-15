شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلى من السنغال بسبب ظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق من جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر المدير الفنى للزمالك خوض تدريب اليوم فى السنغال، على أن يؤدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة جينيراسيون تدريبات استشفائية، استعدادا لمواجهة الأهلى الجمعة المقبل على استاد برج العرب فى بطولة السوبر المحلى.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى والتركيز فى مباراة الأهلى المقبلة لأن الفوز بها يضيف لرصيد القلعة البيضاء بطولة جديدة وايضا الفوز بالبطولة الخاصة أمام الاهلى والثأر بعد خسارة الأبيض فى اللقاء الاخير نهاية الدورى بهدف التونسى على معلول .

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة من مساء غد، الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه الثلاثاء استعدادا لمواجهة السوبر، حيث جاءت ظروف الطيران لتجعل الأبيض يبدأ الاستعدادات للسوبر من السنغال، حيث ستتوجه البعثة فى الحادية عشرة مساء اليوم من السنغال إلى المغرب قبل استقلال رحلة العودة إلى القاهرة.