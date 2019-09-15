شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، لأوليمبياد طوكيو 2020، بعدما وصل إلى منافسات الدور نصف النهائى من بطولة العالم التى تقام بكازاخستان والمستمرة حتى 18 من الشهر الجارى.

جاء حصول كيشو على بطاقة الأولمبياد بعد التغلب فى المباريات التى خاضها أمام كل من لاعب جورجيا فى الدور الأول، ثم لاعب أرمينيا، وفى ربع النهائى اللاعب البولندى، على أن يلتقى مع لاعب كوبا فى نصف نهائى المنافسات.

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من جهته أكد عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، أن الأوليمبياد يتأهل لها أصحاب المراكز الستة الأولى، وبذلك ضمن كيشو التأهل دون النظر لنتائج باقى المباريات المقبلة بالبطولة، خاصة أنه حال الخسارة فى المباراة المقبلة أمام لاعب كوبا سيكون فى المركز الرابع.

وأَضاف "النوار"، أن كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل إلى أوليمبياد طوكيو ومن اللاعبين المتوقع لهم تحقيق ميدالية اولمبية

ويشارك فى بطولة العالم قائمة تضم خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى