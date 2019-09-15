شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجبلاية يطير إلى السعودية اليوم للمشاركة فى انتخابات الاتحاد العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة ظهر اليوم د.جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ود. أحمد عبد الله عضو اللجنة في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي لكرة القدم التي تعقد غدا الاثنين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ.

ومن المقرر أن يعود وفد الاتحاد المصري إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء.

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وكلفت اللجنة الخماسية جمال محمد علي وأحمد عبد الله بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل، والتى ستشهد إنتخاب رئيس جديد للإتحاد العربى.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.