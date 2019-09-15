شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق قبل القمة بـ72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الدخول فى معسكر مُغلق مبكر قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، ببرج العرب فى السوبر المصرى.

ويعود الأهلى من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من فجر غد، الاثنين، عقب مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أطبال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

وتتجه النية لدى فايلر ومعاونيه لإقامة معسكر مغلق قبل اللقاء بـ72 ساعة، من أجل التركيز الجيد للمباراة المرتقبة التى تُعد أول اختبار حقيقى ومهم للمدرب السويسرى الجديد الذى تولى المسئولية خلفاً للأرجنتينى لاسارتى.

Advertisements

ويحسم فايلر هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، حيث سيُحدد إقامة معسكر قبل اللقاء بـ72 ساعة أو بـ48 ساعة.

وكان طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى غينيا الاستوائية قد صرف مكافآة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على كانو سبورت بطولة أفريقيا.

وقال طارق قنديل إنه قرر صرف مكافآة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على بطل غينيا الاستوائية حسب اللائحة، موضحاً فى تصريحات هاتفية لـ"الخليج 365" من غينيا أن لاعبى الفريق كانوا رجالاً وقدموا عرضاً جيداً للغاية واستحقوا الفوز رغم ظروف الرحلة الشاقة.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلى أن أداء الفريق تحسن نسبيًا تحت قيادة السويسرى فايلر موضحًا أن التطور سيظهر مع مرور الوقت، موضحاً أن الأهلى واجه صعوبات عديدة خلال مواجهة كانو سبورت الغينى فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، متمثلة فى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة بفضل إصرار لاعبيه وحماسهم ودور الجهاز الفنى الجيد فى إدارة المباراة.