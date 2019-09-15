شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يكرم رموز اللعبة فى بطولة العالم للرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة، وذلك خلال فعاليات بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل بالصالة المغطاه باستاد القاهرة .

وقررت اللجنة المنظمة العليا للبطولة تخصيص مكان مميز بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة لكل رموز اللعبة، للحضور ومتابعة بطولة العالم من داخل الملعب .

على جانب آخر، تعقد اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبد المنعم الحسينى اجتماعها الدورى مساء اليوم، الأحد، لمتابعة آخر تطورات الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام فى أفريقيا لأول مرة منذ إطلاق الاتحاد الدولى للسلاح بطولات العالم للرواد .

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وتأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

وقال عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، إن هذه البطولة تاريخية لأنها المرة الأولى التى يسند فيها الاتحاد الدولى للعبة تنظيم بطولة العالم للرواد إلى دولة أفريقية، وذلك نتاج نجاح مصر فى تنظيم بطولتى كأس العالم للرجال والسيدات معا والجائزة الكبرى خلال شهر مارس الماضى.

وأضاف الحسينى، أن البطولة سيشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من بينهم 19 من مصر والباقيين من الدول الـ 40 المشاركة فى المنافسات، مُشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الدول واللاعبين واللاعبات يمثل بشرة خير تنبئ بنجاح البطولة مقدما، خاصة أن آخر ثلاث بطولات عالم للرواد لم تشهد أى منها وصول المشاركين إلى هذا العدد.