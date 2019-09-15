شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ تنفيذ خطة التخلص من عمر الوحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الإسماعيلى تنفيذ خطة التخلص من عمر الوحش، لاعب الفريق، وأصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، قراراً للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب فى المباريات المقبلة، بالإضافة لرفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى هذه الخطة فى محاولة من مسئولى الإسماعيلى للتخلص من اللاعب وإجباره على الموافقة على الرحيل عن النادى عن طريق الإعارة، بعد تلقيه عرضاً من أسوان العائد لدورى الأضواء والشهرة.

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ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد .

اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.