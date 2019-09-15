شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ماذا قدم إيهاب جلال قبل الظهور الأفريقى مع أبناء بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق المصرى مع نظيره ماليندى بطل زنجبار فى اللقاء الذى يقام الثالثة والربع عصر اليوم الأحد باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية

ويٌعد لقاء اليوم هو الظهور الأخير المحتمل لإيهاب جلال مع الفريق البورسعيدى ، و الأول له أفريقيا معهم ، حيث بدأ مسئولو النادى البحث عن خليفة جلال فى بورسعيد ، لقيادة الفريق فى الموسم الجديد، بعد اقترابه من تدريب المنتخب الوطنى.

ودخل مسئولو المصرى فى مفاوضات مع حسام البدرى و خالد جلال ، وحلمى طولان ليتولى احدهم المهمة .

Advertisements

وقبل آخر ظهور لإيهاب جلال مع فريق المصرى، نرصد أهم ما قدمه مع الفريق البورسعيدى .

تولى إيهاب جلال تدريب المصرى فى ديسمبر 2018 ، قاد الفريق فى 20 مباراة حقق الفوز خلال 9 لقاءات امام المقاولون العرب ، و بتروجت ، و المقاصة ، و نجوم المستقبل ، و انبى ، الجيش، و سموحة ، و الزمالك ، و الداخلية

، و تعادل فى 8 مواجهات مع سموحة ، بيراميدز ، و الاتحاد ، و المقاولون ، و الاسماعيلى ، و وادى دجلة ، و بيراميدز ، الانتاج الحربى .، اما الخسارة فكانت من الجونة ، و الاهلى و حرس الحدود