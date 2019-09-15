شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تتحرك من فندق الإقامة بغينيا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت بعثة فرق الكرة بالنادى الأهلى من فندق الإقامة بغينيا الاستوائية إلى المطار، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة عقب الانتهاء من مباراة الفريق أمام كانو سبورت بطل غنيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت مساء أمس السبت .

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلى إلى القاهرة فى الواحدة والثلث صباح غد، الاثنين، بعد رحلة تزيد على 12 ساعة.

Advertisements

ويبدأ الأهلى الاستعداد للقاء السوبر المحلى أمام الزمالك، والمقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب، بحضور 10 آلاف متفرج بواقع خمسة آلاف مشجع لكل فريق بعد البيان الذى أصدره اتحاد الكرة الجمعة .

وكان الاهلى قد حقق فوزا غاليا على كانو سبورت بهدفين نظيفين، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان بعد نزولهما فى الشوط الثانى فى المهمة الفنية الأولى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى والذى تولى المهمة منذ ما يقرب من أسبوعين فقط خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز بهدف نظيف.