شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاهلي يصرف مكافآت إجادة للاعبين عقب الفوز على كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا الإستوائية صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز على كانو سبورت بطولة أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية أمس ، السبت، بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن وليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال طارق قنديل إنه قرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز على بطل غينيا الإستوائية حسب اللائحة ، موضحاً فى تصريحات هاتفية لـ"الخليج 365" من غينيا أن لاعبي الفريق كانوا رجالاً وقدموا عرضاً جيداً للغاية واستحقوا الفوز رغم ظروف الرحلة الشاقة.

وأشاد رئيس بعثة الاهلي بدور الجهاز الفني لفريق بقيادة رينيه فايلر الذى أجاد التعامل مع المباراة ، موضحاً أن محمود الخطيب رئيس النادى تواصل معه أكثر من مرة قبل وبعد اللقاء للإطمئان على البعثة.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلى أن أداء الفريق تحسن نسبيًا تحت قيادة السويسرى فايلر موضحًا أن التطور سيظهر مع مرور الوقت ، موضحاً أن الأهلى واجه صعوبات عديدة خلال مواجهة كانو سبورت الغيني فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، متمثلة فى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة بفضل إصرار لاعبيه وحماسهم ودور الجهاز الفني الجيد في إدارة اللقاء.