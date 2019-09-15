شكرا لقرائتكم خبر عن الطول مش كل حاجة فى الكرة الطائرة.. المهارة و سرعة رد الفعل أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم القاصى والدانى من محبى وعشاق الكرة الطائرة أهمية عنصر الطول فى اللاعبين لذلك حرص الخليج 365 على معرفة آراء خبراء اللعبة حول أهمية الطول وأهم ما يجب أن يتوفر فى لاعبى الكرة الطائرة.

أكدت هناء حمزة نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى على أهمية تواجد عنصر الطول بنسبة 70 % لدى لاعب الكرة الطائرة ، وتحديدا فى مركزى صناعة اللعب و مركز 3 .

و قالت حمزة أن تعويض الطول فى حالات خاصة عن طريق التفوق فى الوثب العالى من خلال حائط الصد ، مؤكدة أن مهارات الإرسال الإستقبال تعتمد أكثر على حركة القدمين و الدفاع المنخفض .



سلمى صالح لاعبة منتخب الناشئين صاحة الـ 208 سم

أما شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية بإتحاد الطائرة فأكد على أهمية عنصر الطول فى مراكز معينة ، مشيرا إلى أن النضوج فى الفنيات أهم .

و قال الشمرلى أن أصحاب القامة الزائدة عن الحد يحتاج إلى جهد مضاعف من أجل الوصول إلى المهارات الأمثل ، مطالبا بعدم الاستعجال على اللاعبة سلمى صالح لاعبة منتخب الناشئات صاحبة الـ 208 سم .

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ناشئات الطائرة

فيما أكد جابر عبد العاطى نجم الزمالك السابق على أهمية عنصر الطول بنسبة 80 % ، مؤكدا أن السرعة رد الفعل و الإستجابة للتعليمات الفنية أهم .

و أشار عبد العاطى أن أصحاب القامة الفارهة تحتاج إلى تعامل خاص و جهد بدنى أكبر من أجل توافق الطول مع المهارة .