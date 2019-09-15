شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس: سواريز هو أفضل مهاجم في العالم والان مع التفاصيل

عاد لويس سواريز للعمل مع هدفين ضد فالنسيا وسيرجيو بوسكيتس لم يتردد في وصفه بأنه أفضل مهاجم في جميع أنحاء العالم.

وأشار لاعب خط وسط برشلونة إلى أن زميله في الفريق يقدم الكثير من الصفات المختلفة من خلال قدرته على العمل والتسجيل.

وتابع: "إنه الأفضل وقال الكاتالوني "إنه مهاجم في العالم. إنه يعطينا الكثير من حيث الجوع والعمل الجاد والأهداف.

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وأكمل: " هذا جيد جدًا بالنسبة لنا لأن النقاط يتم جمعها من خلال الأهداف.

واضاف: "وسجل أنسو فاتي أيضًا زوّد فرينكي دي يونج بـ ومساعدة أيضًا ، كل ذلك في الدقائق القليلة الأولى من المباراة.

وأردف: ناقشت البوكيتات الشاب وتحدثت عن الإثارة التي أثارها في قاعدة المعجبين: "إنه شاب جدًا ونعرف الصفات التي لديه في سن 16 عامًا".

وأنهى:"إنه يجعل الجماهير تحلم. في كل مرة يخرج فيها اللاعب يقارنونه بالعديد من اللاعبين. يجب عليه أن يستمر في النمو واتخاذ خطواته. عليه أن يعرف مكانه ومدى صعوبة ذلك."