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أجراس الإنذار على راموس

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حل زين الدين زيدان محل سيرجيو راموس مع إيدر ميلاتاو بعد ساعة واحدة من المباراة ضد ليفانتي بسبب ألم في ربلة الساق.

 تم تعليق كابتن للمباراة القادمة ضد باريس سان جيرمان في ، مع تعيين البرازيلي ليقود فريقه مكان في تشكيلة البداية. 

هذا يعني أن راموس سيكون أمامه أسبوع لاستعادة عافيته تمامًا ، حيث ستنطلق مباراة  الدوري الاسباني القادمة من لوس بلانكوس في 22 سبتمبر في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا في إشبيلية. 

لم يكن التكتيكي الفرنسي '. رغبًا في المخاطرة مع مدافعه ، وأبعده عن المباراة في 3-1 ، قبل أن يسلم ريال مدريد هدف جونزالو ميليرو الذي جعله 3-2.

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