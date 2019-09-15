اخبار الرياضه

أجراس الإنذار على راموس

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الأحد 15 سبتمبر 2019

راموس

حل زين الدين زيدان محل سيرجيو راموس مع إيدر ميلاتاو بعد ساعة واحدة من المباراة ضد ليفانتي بسبب ألم في ربلة الساق.

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 تم تعليق كابتن للمباراة القادمة ضد باريس سان جيرمان في ، مع تعيين البرازيلي ليقود فريقه مكان في تشكيلة البداية. 

هذا يعني أن راموس سيكون أمامه أسبوع لاستعادة عافيته تمامًا ، حيث ستنطلق مباراة  الدوري الاسباني القادمة من لوس بلانكوس في 22 سبتمبر في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا في إشبيلية. 

لم يكن التكتيكي الفرنسي '. رغبًا في المخاطرة مع مدافعه ، وأبعده عن المباراة في 3-1 ، قبل أن يسلم ريال مدريد هدف جونزالو ميليرو الذي جعله 3-2.  

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