أجراس الإنذار على راموس

الأحد 15 سبتمبر 2019
راموس
حل زين الدين زيدان محل سيرجيو راموس مع إيدر ميلاتاو بعد ساعة واحدة من المباراة ضد ليفانتي بسبب ألم في ربلة الساق.
تم تعليق كابتن ريال مدريد للمباراة القادمة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، مع تعيين البرازيلي ليقود فريقه مكان في تشكيلة البداية.
هذا يعني أن راموس سيكون أمامه أسبوع لاستعادة عافيته تمامًا ، حيث ستنطلق مباراة الدوري الاسباني القادمة من لوس بلانكوس في 22 سبتمبر في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا في إشبيلية.
لم يكن التكتيكي الفرنسي '. رغبًا في المخاطرة مع مدافعه ، وأبعده عن المباراة في 3-1 ، قبل أن يسلم ريال مدريد هدف جونزالو ميليرو الذي جعله 3-2.
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