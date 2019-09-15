الشارقة يحصد كأس سوبر الخليج العربي على حساب شباب الأهلي

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشارقة - الخليج 365

تمكن الشارقة من حصد كأس سوبر الخليج العربي بعد فوزه على حساب شباب الأهلي.



ووفق متابعة "الخليج 365"، توج الشارقة بطلاً لأول ألقاب الموسم الجديد «2019- 2020»، بفوزه بكأس سوبر الخليج العربي، على حساب شباب الأهلي 4 - 3 بركلات الترجيح، مساء أمس، على ستاد آل مكتوم في دبي، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وعوض «الملك» بطل الدوري في الموسم الماضي 2018 - 2019، خسارته لقب أول سوبر في تاريخ كرة الإمارات بركلات الترجيح أمام النصر 4 - 5، موسم 1989- 1990، بالفوز باللقب الثاني في تاريخه، والأول في الاحتراف، بعد موسم 1993- 1994 على حساب الشباب 2 - 0 في النهائي.

وحرم «الملك» منافسه «الفرسان» من التتويج باللقب الخامس ومعادلة إنجاز العين، ويحمل تاريخ البطولة فوز «الأهلي» باللقب في أربع مناسبات جميعها في «عصر الاحتراف» مواسم 2008 - 2009 أمام الشباب، 2013 - 2014 و2014 - 2015 أمام العين، و2016 - 2017 أمام الجزيرة.

وهي المرة السابعة التي تحسم فيها «ركلات الترجيح» لقب سوبر الإمارات، والسادسة في «عصر الاحتراف» بعد مواسم 1989- 1990 «النصر»، 2009 - 2010 «العين»، 2011 - 2012 «الجزيرة»، 2012 - 2013 «العين»، 2013 - 2014 «الأهلي»، 2018 - 2019 «الوحدة».

ولم يشفع النقص العددي في صفوف «الملك»، بطرد مدافعه الحسن صالح منذ منتصف الشوط الأول لشباب الأهلي، في حسم المباراة في الوقت الأصلي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«الملك» بعد تسجيله 4 أهداف شوكورف، جوميز، محمد الشحي، ريان مينديز مقابل إهدار ركلة أولى نفذها إيجور وتصدى لها ماجد ناصر، في المقابل اكتقى «الفرسان» بتسجيل ثلاثة ركلات بوساطة أحمد خليل، يوسف جابر، ليوناردو، فيما أهدر فيدريكو ولوفانور الركلتين الثانية والثالثة على التوالي.

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وبدت رغبة التتويج باللقب واضحة المعالم على تشكيلة الفريقين، من خلال الاعتماد على أبرز العناصر الأساسية، حيث دفع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة بالأسماء الأساسية ذاتها التي قادت فريقه للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، باستثناء تعديل وحيد بمشاركة البرتغالي ريكاردو جوميز في قلب الهجوم، معوضاً رحيل البرازيلي ويلتون سواريز المنتقل للوصل.

في المقابل، لم تستمر مفاجأة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، بالدفع بالعائد ماجد حسن في وسط الملعب، بعد غيابه عن مشهد انطلاقة الموسم الحالي 2018 - 2019 بداعي الإصابة طويلاً، بعد ما عاودت اللاعب الآلام إثر كرة مشتركة مع ماجد سرور ليخرج في الدقيقة 13، مقابل دخول عبدالله النقبي.

ولم تمنع سيطرة شباب الأهلي على زمام الانطلاقة والاستحواذ المميز على الكرة، هجوم الشارقة من قيادة التهديد الأول في المباراة على مرمى «الفرسان» عن طريق إيجور كورنادو من تسديدة مباغتة تصدى لها ماجد ناصر على مرتين في الدقيقة 26، وشهدت الدقيقة 31 طرد الحسن صالح الظهير الأيسر للشارقة بالبطاقة الحمراء، بعد عودة الحكم محمد عبيد خادم إلى «تقنية الفيديو» والتأكد من اعتداء اللاعب على مدافع شباب الأهلي عبد العزيز هيكل من دون كرة.

وحملت بطاقة الحسن صالح الرقم 9 في تاريخ «سوبر المحترفين» على مدار مواسمه الماضية، حيث كانت البداية لمحمد قاسم مدافع الأهلي موسم 2008 - 2009 أمام العين، والتي انتهت بتفوق الأخير بركلات الترجيح 5 - 3.

وضمت قائمة أصحاب البطاقات الحمراء عدنان حسين «الإمارات»، إسماعيل مطر ومحمد الشحي «الوحدة» موسم 2010- 2011، ماجد حسن «الأهلي» 2013 - 2014، محمد عبد الرحمن «العين» موسم 2014 - 2015، سالم راشد «الجزيرة» وحبيب الفردانt «الأهلي» موسم 2016 - 2017.

وبدا من اللافت أن شباب الأهلي «الأهلي سابقاً قبل الدمج» ظل مرتبطاً بالبطاقات الحمراء في «سوبر المحترفين» في 5 مواسم، باستثناء موسم 2010 - 2011، والذي شهد إشهار ثلاث بطاقات حمراء في مباراة الإمارات والوحدة التي انتهت بتفوق «الصقور» بنتيجة 3 - 1.

وعزز النقص العددي في الشارقة من سيطرة شباب الأهلي على المباراة في شوطها الثاني، دون أن ينجح في الوصول إلى مرمى المتألق عادل الحوسني، في ظل الفدائية التي غلفت أداء لاعبي «الملك»، بعد دخول محمد الشحي بديلاً لعمر جمعة، والاستراتيجية الدفاعية المميزة للفريق ككل، في الوقت الذي دفع فيه شباب الأهلي بكل أوراقه الهجومية، بدخول أحمد خليل وفيدريكو كارتابيا بديلين للنقبي ومارياني، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للشارقة.