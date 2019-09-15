شكرا لقرائتكم المنياوى: مباراة العودة صعبة أمام أهلى بنى غازى رغم رباعية الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن مباراة فريقه مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر إقامتها فى تونس بلقاء العودة بدور الـ32 للبطولة العربية، ستكون صعبة للغاية بعد اهتزاز شباك الدراويش بهدفين فى مواجهة الفوز برباعية.
وأكد المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مواجهة الأهلى جاءت فى بداية الموسم لذا كانت حتماً سوف تخرج بهذا الشكل فلم يرضينى الاداء رغم تفوق بعض اللاعبين ولكن الاستهتار بالخصم كلف الفريق دخول مرماه هدفين بلا داعٍ".
وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى: "مباراة العودة فى تونس ستكون صعبة بلاشك ولكننا عازمون على التأهل للدور التالى للبطولة بمزيد من التركيز والجدية، ومع توالى المباريات ستعود الفورمة الفنية والبدنية للاعبين وتصل لأعلى مستوياتها".
وكان الإسماعيلى قد فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم الجمعة، على استاد الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الإسماعيلى وأهلى بنى غازى فى دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
الإسماعيلى حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا ومنى شباكه بـ 54 هدفا.
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