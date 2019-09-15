شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف ضم مهاجم أجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو الأهلى ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي، قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي، وذلك على الرغم من اتخاذ لجنة التخطيط قراراً سابقاً بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

حاول مسئولو الأهلى تسويق أحد اللاعبين الأجانب وتحديداً وليد أزارو أوجيرالدو، إلا أن المحاولات لم تنجح، لتفشل محاولات التعاقد مع لاعب أجنبي جديد على حساب أياً منهم، كما حاولت الإدارة الحمراء التعاقد مع مهاجم محلي وبالتحديد حسام حسن مهاجم سموحة، إلا أن محاولات ضمه فشلت أيضاً بسبب المغالاة المادية من جانب إدارة الفريق السكندري، وذلك على الرغم من وجود رغبة مُلحة من اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

أكد مسئولو الأهلى أن النادي أغلق وبشكل نهائي ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتم تأجيل الأمر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسيكون التعاقد فى وقتها مع مهاجم أجنبي.