شكرا لقرائتكم رقم قياسى ينتظر محمد عبد المنصف فى الدورى المصرى السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر النجم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، السبت المقبل بفارغ الصبر لاقتحام عالم الأرقام القياسية، حيث بمجرد مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المقبل 2019 – 2020، سيحفر اسمه برقم قياسى صعب كسره.

مشاركة عبد المنصف مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد، سيصل للمشاركة فى الدورى لـ24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يكون محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.