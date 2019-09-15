جارث توماس نجم "الركبي" الشهير يعترف بإصابته بمرض"الإيدز" بسبب ميوله الجنسية



أحمد أبوعقيل

كشفت أسطورة لعبة الركبي، جاريث توماس، مساء أمس السبت أنه كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" لعدة سنوات ، وفي بعض الأحيان تركه يفكر في الانتحار.

قال نجم ويلز، الذي أعلن أنه مثلي الجنس في عام 2009 ، إنه كان يكشف عن تشخيصه لأنه أراد "إحداث تغيير" من خلال المساعدة في إنهاء وصمة العار المحيطة بالفيروس.

قال إنه احتفظ بسرية حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لأنه يخشى من أن يعاملني الناس بشكل مهين.

توماس ، 45 سنة ، هو أول نجم رياضي بريطاني يعترف بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي حديثه إلى صنداي ميرور ، أخبر أيضًا كيف تعرض للتهديد بالابتزاز ، مما أجبره على إخبار أسرته بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قبل أن يسمعها من شخص آخر.

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