شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى محمد "منقذ" الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مصطفى محمد لاعب الزمالك العائد مؤخرا من صفوف طلائع الجيش نجح فى اعتماد شهادة تألقه فى قلوب الجماهير البيضاء فى ظل تقديمه عروضا أكثر من رائعة خلال مشاركته مع الأبيض .

وإستطاع مصطفى محمد أن يحرز هدف حفظ ماء وجه الأبيض خارج الأرض أمام جينيراسيون السنغالى فى المواجهة التى أقيمت مساء السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا فى المباراة التى شهدت خسارة الأبيض 2 /1 لتسهيل مهمة لقاء الإياب .

كاد أن يحرز مصطفى محمد مهاجم الزمالك، هدف التعادل من كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بالدقيقة 92 من عمر المباراة على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية و لكن لم ينجح .

و يستعد لكل قوته المنقذ الزملكاوى الجديد إلى مواجهة السوبر أمام الأهلى المحدد لها يوم 20 سبتمبر الجارى فى برج العرب بالإسكندرية بعدما نجح مؤخرا فى تحقيق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز ، لا سيما و أنه أحد أهم نجوم المنتخب الأوليمبى تحت قيادة شوقى غريب الذى يستعد إلى خوض بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو .

مصطفى محمد بدأ مشواره الكروى فى صفوف ناشئين الزمالك قبل أن ينضم إلى صفوف الداخلية فى 2016 و فى طنطا عام2017 قبل أن يلعب فى صفوف طلائع الجيش و يعود إلى بيته ليبدع مرة أخرى .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على وجه مهاجم الزمالك فى الصور التالية :



مصطفى محمد أمام السيارة

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مصطفى محمد 1



مصطفى محمد على البحر 2



مصطفى محمد على البحر



مصطفى محمد مع كأس مصر



مصطفى محمد فى جولة أوروبية



مصطفى محمد على حمام السباحة



