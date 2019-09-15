اخبار الرياضه

عبد المنصف يقتحم عالم الأرقام القياسية ويتساوى مع توتى وجيجز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يقتحم عالم الأرقام القياسية ويتساوى مع توتى وجيجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقتحم النجم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، عالم الأرقام القياسية ويواصل تحطيمها بمجرد مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المقبل 2019 - 2020، الذى سينطلق يوم السبت المقبل.

وبمجرد مشاركة عبد المنصف مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد، سيصل للمشاركة فى الدورى لـ 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

 

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنصف يقتحم عالم الأرقام القياسية ويتساوى مع توتى وجيجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا