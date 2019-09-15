شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يقتحم عالم الأرقام القياسية ويتساوى مع توتى وجيجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقتحم النجم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، عالم الأرقام القياسية ويواصل تحطيمها بمجرد مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المقبل 2019 - 2020، الذى سينطلق يوم السبت المقبل.

وبمجرد مشاركة عبد المنصف مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد، سيصل للمشاركة فى الدورى لـ 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.