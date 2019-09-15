شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم التى تقام بكازاخستان ، بمنافسات وزن تحت 67 كجم بالمصارعة الرومانية .

وجاء التأهل بعد الفوز على منافسه الجورجى بنتيجة 9/1 ،ليصعد إلى الدور التالى من منافسات البطولة التى تستمر حتى 18 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

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وأقام منتخب المصارعة معسكرا مغلقا بكازاخستان فى إطار الاستعداد للبطولة خاصة وأنها مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر أن اتحاد المصارعة قرر عقد الجمعية العمومية يوم 25 أكتوبر المقبل بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات الرياضية، بحضور الهيئات التى لها حق الحضور فى العمومية، لمناقشة عدد من الامور الهامة منها اختيار سكرتير للاتحاد بدلا من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته من منصبه لأسباب خاصة ، وتم قبولها بعد تقديمها للجهات المعنية .

كان منتخب المصارعة قد حقق 16 ميدالية متنوعة فى ممنافسات دورة الالعاب الأفريقية التى اقيمت بالمغرب مؤخرا ، مقسمة إلى 5 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات