شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نتائج الفرق المصرية فى بطولات أفريقيا "حبة فوق وحبة تحت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت ثلاث فرق مصرية اختبار الذهاب فى المسابقات الأفريقية "دورى الأبطال والكونفدرالية"، وهى الأهلى والزمالك وبيراميز، فيما يخوض الضلع الرابع وهو المصرى البورسعيدى الاختبار الأخير اليوم ضد ماليندى بطل زنجبار.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، ولعبا ذهاب دور الـ32 للبطولة أمام فريقى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وجينيراسيون فوت بطل السنغال، بينما يلعب بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، ولعب الأول ضد شباب بلوزداد الجزائرى، والثانى ضد ماليندى بطل زنجبار.

وخاض الأهلى والزمالك مباراتيهما خارج الوطن، حيث لعب الأحمر فى غينيا الاستوائية، بينما خاض الأبيض مباراته فى السنغال، وواجه بيراميدز مواجهة الكونفدرالية فى مصر، وتنتظر اليوم مواجهة صعبة للمصرى خارج الديار.

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