شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: الاستهتار يزيد صعوبة مواجهة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن مباراة فريقه مع أهلى بنى غازى الليبى، المقرر إقامتها فى تونس بلقاء العودة لدور الـ 32 للبطولة العربية، ستكون صعبة للغاية بعد اهتزاز شباك الدراويش بهدفين فى مواجهة الفوز برباعية.

وأضاف المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مواجهة الأهلى جاءت فى بداية الموسم، لذا كانت حتماً ستخرج بهذا الشكل فلم يرضنى الأداء رغم تفوق بعض اللاعبين، ولكن الاستهتار بالخصم كلف الفريق دخول مرماه هدفين بلا داعٍ".

وتابع مدير الكرة بالإسماعيلى، "مباراة العودة فى تونس صعبة بلا شك ولكننا عازمون على التأهل للدور التالى للبطولة بمزيد من التركيز والجدية، ومع توالى المباريات ستعود الفورمة الفنية والبدنية للاعبين وتصل لأعلى مستواياتها".

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الإسماعيلى فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، فى اللقاء الذى أقيم الجمعة على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الاسماعيلى وأهلى بنى غازى فى تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

الإسماعيلى حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا و منى شباكه بـ 54 هدفا.