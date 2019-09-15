شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتتح مشواره بالكونفدرالية بمواجهة ماليندي بطل زنجبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلا على نظيره ماليندى بطل زنجبار فى الثالثة والربع عصر اليوم الأحد باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية .

يسعى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 29 من سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصري مع ماليندي إلى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالي ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

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ويعد سوء أرضية الملعب، أحد الأزمات التي يسعى الجهاز الفني للمصرى بقيادة إيهاب جلال للتغلب عليها، حيث ستقام المباراة على ملعب النجيل الصناعي، وهو ما سيسبب أزمة قوية للاعبين، خاصة في ظل حرارة الجو المرتفعة الذى سيزيد من الضغوط والتأثير السلبى على اللاعبين داخل الملعب .

ومن جانبه ركز إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على النواحى الخططية والتكتيكية بشكل كبير، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة فى المواقف الدفاعية والهجومية، كما خصص ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .

وطالب ايهاب جلال لاعبيه بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات فى خط ظهر الفريق المنافس، لتحقيق نتيجة إيجايبة على أرض ماليندى تسهل كثيراً من مباراة العودة حتى تضع قدم الفريق البورسعيدى فى الدور التالى للبطولة .

وكان المصري نجح في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الثلاثي الظهير الأيسر بهاء مجدي وصانع الألعاب عماد فتحي، لاعبا نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، وخالد مصطفى مدافع القلعة البيضاء الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع مفتاح طقطق، صانع ألعاب فريق أهلي طرابلس الليبي، ومحمد زكريا "شيكا" الجناح الأيمن لنادي فاركو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ورحل عن الفريق إسلام عيسى، الذي تم بيعه إلى نادي بيراميدز، وتم الإستغناء عن كل من الحارس محمود السيد والظهير الأيسر مصطفى مارسيلو والظهير الأيمن محمد شطة وصانع الألعاب النيجيري إيزيكال باسي ومحمود القط وصانع الألعاب عبدالله بيكا والمدافع أحمد عبد الموجود والظهير الأيسر الحسيني سمير، كما انتقل صانع الألعاب محمد عبد اللطيف "جريندو" إلى نادي حرس الحدود، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.