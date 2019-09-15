مباريات الأحد.. المصري في مهمة إفريقية.. وآرسنال يواجه واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض لكم أبرز مباريات الليلة بالمواعيد والقنوات الناقلة، والتي يأتي أبرزها مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي التنزاني في دور الـ32 (1) بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويقود المصري في المباراة المدرب إيهاب جلال، المرشح بقوة لقيادة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، خلفًا للجهاز الفني المقال بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عقب توديع "كان 2019". - الكونفدرالية الإفريقية: 15:15.. ماليندي التنزاني والمصري البورسعيدي. 21:45.. بارادو الجزائري والصفاقسي التونسي. - دوري أبطال إفريقيا: 16:30.. إليكت سبورت التشادي والترجي التونسي. 17:00.. أشانتي كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي. 19:00.. نواذيبو الموريتاني والوداد المغربي. Advertisements 20:00.. النصر الليبي والرجاء الرياضي المغربي. - الدوري الإنجليزي: 15:00.. بورنموث وإيفرتون.. beIN SPORTS HD 2.. بتعليق محمد بركات. 17:30.. واتفورد وآرسنال.. beIN SPORTS HD 2.. بتعليق حسن العيدروس. - الدوري الإسباني: 18:30.. بلد الوليد وأساسونا.. beIN SPORTS HD 3.. بتعليق باسم الزير. 21:00.. ريال بيتيس وخيتافي.. beIN SPORTS HD 3.. بتعليق سمير اليعقوبي. - الدوري الإيطالي: 18:00.. روما وساسولو.. beIN SPORTS HD 4.. بتعليق خالد الغول. 20:45.. هيلاس فيرونا وميلان.. beIN SPORTS HD 4.. بتعليق أحمد البلوشي.

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