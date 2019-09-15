رغم أصوله الإفريقية.. إسبانيا تبدأ إجراءات ضم موهبة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، رغبته في ضم أنسو فاتي موهبة برشلونة إلى تشكيلة الماتادور، بعدما خطف اللاعب المراهق الأضواء في فوز فريقه بنتيجة (5-2) على فالنسيا في الدوري الإسباني أمس السبت.

فاتي -البالغ من العمر 16 عاما والذي وُلد في غينيا بيساو- افتتح التسجيل لبرشلونة مبكرًا، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي فرانكي دي يونج، لينال تحية كبيرة من مشجعي برشلونة في "كامب نو" حين استبداله بالشوط الثاني.

وقال مورينو، الذي كان ضمن الحاضرين في الملعب والمعجبين بأداء اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أنا غير مشارك في هذه العملية، لكن الاتحاد يحاول ضم أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا، ثم سيصبح القرار في يد اللاعب".

Advertisements

وأضاف: "يعمل الاتحاد الإسباني (RFEF) دائما على امتلاك أفضل اللاعبين بالمنتخب، من دواعي سرورنا أن يملك برشلونة لاعبا نشأ في أكاديمية لاماسيا ويتألق بهذا الشكل، لكن على اللاعب أن يكون هادئا ولا يتأثر بهذه الأمور".

فاتي صاحب الأصول الإفريقية انتقل إلى إسبانيا وعمره 6 سنوات، وكان يعمل ويقيم والده في إسبانيا لمدة عشر سنوات، وإذا نجح الاتحاد الإسباني في إتمام إجراءات ضمه للمنتخب سيشارك اللاعب مع فريق إسبانيا تحت 17 عاما.

يُذكر أن فاتي صنع التاريخ بقميص برشلونة بعدما أصبح بالفعل أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفًا، عندما فعل ذلك أمام أوساسونا في الدوري الإسباني قبل أسبوعين، كما أصبح أصغر لاعب يسجل في الليجا في "كامب نو".