حوار الخليج 365.. مدرب الأهلي الأسبق يتحدث عن نهائي الترجي وتدريب الزمالك وكوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أجرى الخليج 365 حوارًا مع باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي من أجل الحديث عن تجربته التي خاضها مع الأهلي في بداية الموسم الماضي والتي لم تستمر طويلًا.

ويعود كارتيرون لمصر لأول مرة بعد رحيله عن الأهلي من أجل المشاركة مع فريقه الرجاء في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام النصر اللبيبي والتي ستقام في القاهرة.

وأبرز كارتيرون موقفه من نهائي دوري الأبطال أفريقيا الذي قاد فيه الأهلي أمام الترجي التونسي، ورأيه بعدم المشاركة بعدما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من الجماهير.

وجاء الحوار كما يلي:

ما انبطاعك عن أول زيارة لمصر بعد رحيلك عن الأهلي وكيف استقبلك الجمهور؟

أشعر بالسعادة لأنني أعود إلى مصر مجددًا من أجل المباراة التي أخوضها مع الرجاء، ولمست حب الجماهير وعطفهم الشديد علي، الكثير من الجمهور كانوا رائعين في التعامل، وأنا حقًا أحب الأهلي، وأتمنى له أفضل شيء دائما فيما هو قادم، وأحب أن أشكرهم كل شخص رحب بي خلال تواجدي في مصر.

ما الذي جعل مشوارك مع الأهلي ينتهي بشكل مبكر؟

لقد رحلت عن الأهلي لأن الإدارة طلبت مني الرحيل، هذا كل ما يمكن أن أقوله بهذا الشأن، كنت أحب أن أستمر بالتأكيد لكن هذه هي كرة القدم، فقد خسرنا نهائي دوري الأبطال، وخرجنا من البطولة العربية لذا قررت الإدارة أنها بحاجة إلى تغيير وما كان علي إلا أن أقبل.

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هل كنت تعلم شيء بشأن عطل تقنية حكم الفيديو المساعد في إياب نهائي دوري الأبطال بتونس؟

لم أكن أعلم أن هناك مشكلة بخصوص تقنية حكم الفيديو، لكني لا أرى أن هذا الأمر الأكثر أهمية.

ما هو الأكثر أهمية من عطل تقنية الفيديو؟

لقد تعرضت حافلة الفريق للهجوم قبل دخول ملعب المباراة وأحد اللاعبين أصيب، وأرى أننا ما كان يجب أن نلعب وكان يجب أن نعود للفندق.

كما تعلم في دوري أبطال أفريقيا إن لم تكن هناك حالة أمنية جيدة لا يجب أن تلعب المباراة، وأنا أرى أن الخطأ هو الموافقة على خوض المباراة، ولا أرغب في الحديث عن حكم الفيديو المساعد لأنه سواء كانت تقنية حكم الفيديو تعمل بشكل أجيد أو لا، لما كنا لنترك الستاد بهذا الشكل.

ماذا عن كوليبالي وقرار رحيله عن فريقك مرتين في الأهلي والرجاء، بالرغم من قناعتك به؟

بالحديث عن كوليبالي، أنا أشعر بالمفاجأة لما تقوله، لأن الجميع كان سعيد لكونه تأهل إلى دوري الأبطال مع الأهلي، وعندما انضم للرجاء لم يكن في حالة جيدة من الناحية البدنية بسبب إجراء جراحة قبل عدة أشهر ولم يكن في كامل الجاهزية.

بعد ذلك لم يكن هناك وقت كاف ليظهر بشكل جيد مع الفريق، لكن إذا كان لاعب فائز بدوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي ويمتلك مسيرة دولية فبالتأكيد هو لاعب جيد.

من هو لاعبك المفضل في الأهلي؟

كل من عملت معهم كانوا رائعين، لأنهم بذلوا كل جهد، وأغلبهم كانوا أذكياء وعطوفين، فلا يمكن أن أجيب على هذا السؤال، فأنا أتواصل مع الكثير منهم وأحبهم جميعًا.

هل تحب العودة إلى مصر من جديد للعمل سواء مع الأهلي أو الزمالك؟

مصر بلد رائع، وأتمنى أن أعود للعمل مجددًا في المستقبل بكل سرور، ولما لا مع المنتخب الوطني على سبيل المثال (قالها ضاحكًا). شكرًا جزيلًا.